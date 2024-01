Fallimento Piacenza Foot-Ball Club, assolto l’ex amministratore delegato

Assoluzioni con formula piena perché il fatto non sussiste per Maurizio Riccardi, amministratore delegato della società Piacenza Foot-Ball Club, dichiarata fallita dal tribunale di Piacenza il 22 marzo 2012, Giuseppe Galli amministratore della società G&G 1 e Antonino Imbrogia amministratore della società Pacific Baia Service. Cadono quindi le accuse di bancarotta fraudolenta in concorso. “Dopo 14 anni di sofferenza personale e di gratuiti e numerosi attacchi, sono state finalmente dimostrate la mia assoluta buona fede e correttezza tenuta negli anni in cui il dottor Fabrizio Garilli mi ha concesso l’onore di coadiuvarlo nell’avventura del Piacenza Calcio”, ha detto Riccardi al termine del processo. “Tutti i tifosi del Piacenza – ha aggiunto – dovrebbero ringraziare la famiglia Garilli che, con un esborso di non meno di cento milioni di euro, ha permesso a questa città di godere degli spettacoli calcistici di una squadra che ha militato per 27 anni ininterrotti nei campionati di A e B, con una parentesi di soli quattro anni di C”.