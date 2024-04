Ex calciatore del Rimini arrestato: schiaffi alla ex compagna e accuse di stalking

L’ex calciatore del Rimini, Andrea Mussoni, è stato arrestato ieri dai carabinieri per atti persecutori, lesioni personali aggravate, percosse, minacce, violazione di domicilio e danneggiamento nei confronti della sua ex compagna. L’ex terzino sarebbe stato visto minacciare la donna al ‘Kiosko Vincanto‘, un locale di Villa Verucchio rimasto in seguito distrutto in un incendio la notte tra il 14 e il 15 aprile.

Il 43enne, davanti ai clienti del ristorante, era stato visto schiaffeggiare l’ex. A prendere le difese della donna ci pensò il titolare, Filippo Malatesta e dopo feroci discussioni, Mussoni se ne andò urlando le seguenti parole: “Stai tranquillo che domani il locale non ce l’hai più che ti tiro quattro molotov”.

L’arresto dell’ex terzino è però dovuto ai reati commessi nei confronti della ex compagna, attualmente non ci sono prove a carico per l’incendio doloso che ha distrutto il locale dove lei lavorava. Al momento i carabinieri, dopo aver ascoltato i testimoni e raccolte le denunce, hanno proceduto per il reato di stalking, percosse e violazione di domicilio.