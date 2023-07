Europei Under 21: la Spagna schiaccia l’Ucraina e vola in finale

Spagna e Ucraina scendono in campo per aggiudicarsi un posto nella finale degli Europei Under 21, dove troveranno l’Inghilterra, che nel tardo pomeriggio ha battuto Israele. Ci si aspetta una partita equilibrata, con entrambe le squadre che possono vantare grandi giocatori.

Poco dopo il fischio di inizio, la gara si fa già emozionante, con Bondarenko che sigla il primo gol per l’Ucraina al 12′. La Spagna non si fa attendere però e comincia un pressing estenuante che costringe gli ucraini a chiudersi in un 5-4-1, nel tentativo di difendere i propri pali. L’assedio però non può essere ostacolato e Abel Ruiz, al 17′, riesce a oltrepassare le linee difensive ucraine e a segnare la rete del pareggio con un’azione mozzafiato. La nazionale iberica non si ferma e al 23‘ raddoppia con Sancet, sfiorando addirittura il terzo gol pochi minuti dopo.

Durante il primo tempo la partita si dimostra equilibrata, con buoni spunti da entrambe le parti e ottime azioni che hanno sottolineato, ancora una volta, il potenziale dei giovani delle due nazionali. Le squadre tornano in campo consapevoli dell’importanza dei 45 minuti che dovranno affrontare e pronte a conquistare un posto in finale. I primi minuti passano in una relativa calma, con entrambe le formazioni che tentano di costruire nuove azioni offensive. In quest’impresa, riesce per prima la Spagna, che colleziona il 3-1 con Blanco al 53‘. La situazione si complica ancor di più per l’Ucraina, quando al 68‘ arriva la quarta rete del subentrato Oroz e poi muore definitivamente ogni sogno di rimonta con il quinto gol di Sergio Gomez, registrato al 78‘.

Finisce 5-1 la seconda semifinale degli Europei e alla Spagna non resta altro che prepararsi per la partita finale contro l’Inghilterra.