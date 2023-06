Europei Under 21 2023: traverse e portieri, Belgio e Olanda partono con uno 0-0

Finisce 0-0 al Mikheil Meskhis Sakhelobis Stadioni di Tbilisi tra Belgio e Olanda nel match inaugurale del girone A degli Europei Under 21 2023. Nello stesso raggruppamento in cui a sorpresa la Georgia padrona di casa batte il Portogallo, partono con un punto per parte le due formazioni confinanti, pareggio giusto per quanto visto tra traverse, una per parte, e un paio di miracoli dei portieri. Primo tempo meglio gli oranje, secondo i Diavoli Rossi, e ci sarà da correre nelle prossime due partite per evitare di salutare anzitempo.

E’ l’Olanda a farsi preferire nel primo tempo e c’è un palo clamoroso al 7′ con Taylor che calcia, trova il portiere disattento ma viene beffato dal montante. Belgi che faticano a girare palla con velocità, bene però la fase difensiva con la tattica del fuorigioco adottata sistematicamente e bene. Altra occasione incredibile per gli organje al 15′ con Summerville, tiro ribattuto da De Winter sulla linea. Il difensore che ha giocato con l’Empoli nella stagione appena conclusa in prestito dalla Juventus salva in altre due occasioni, su Taylor e poi su Brobbey che si addormenta e cestina una grande chance, nel frattempo l’arbitro gestisce malissimo sul disciplinare ed estrae per quattro volte il giallo, due per parte. Luci e ombre da De Ketelaere. L’attaccante del Milan alla mezzora calcia troppo debolmente su evoluzione da punizione laterale, poi però serve una palla meravigliosa in profondità a Openda, che viene però ipnotizzato da Verbruggen. Al 45′ è 0-0 ma in modo abbastanza inaspettato, mentre nella ripresa le due squadre faticano a trovare i giusti sincronismi e il gioco latita. Non le occasioni, in particolare una traversa belga però con una deviazione fortuita, quindi sono miracolosi i portieri, prima Verbruggen su Balikwisha a tu per tu, poi Vandervoodt su Meijnans tutto solo di controbalzo. Al triplice fischio è dunque pareggio a occhiali: un punto che fa comodo per non rischiare di complicare tutto, ma con la vittoria della Georgia sul Portogallo una delle due rischia concretamente di salutare.