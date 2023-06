Europei U21: la Georgia vince all’esordio, Portogallo battuto per 2-0

Esordio con vittoria per la Georgia che si è imposta per 2-0 sul Portogallo. Dopo una prima parte di match bloccata, con poche occasioni da entrambe le parti, arriva al 37esimo la rete che cambia gli equilibri in favore dei georgiani. E’ Gagua ad approfittare di un errore difensivo, e facendo valere il fisico calcia dalla distanza insaccando in rete il pallone del primo vantaggio. Sul finale di prima frazione arriva anche l’allungo, calcio d’angolo battuto da Tsitaishvili che pesca in area Sazonov che spizza bene spiazzando Biai. Seconda frazione a reti inviolate, con un’occasione eclatante sprecata dai portoghesi al 74’ con Costa. Poi, l’espulsione di Araujo per fallo su ultimo uomo, pone ulteriormente in salita la partita degli uomini di Rui Jorge, costretti a concludere in dieci. Si prende la vetta del Gruppo A così la Georgia, seguita da Belgio e Olanda a quota 1, resta a zero punti il Portogallo.