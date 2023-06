Europei Under 21 2023: il calendario dell’Italia

Il calendario dell’Italia agli Europei Under 21 2023: ecco dunque il cammino degli azzurrini con le date delle partite, nella speranza che possano essere sei, vorrebbe dire giocare anche la finale. La formazione di Nicolato è pronta per la rassegna che si gioca in Romania e Georgia e vuol far bella figura: si parte dai gironi, nei quali affrontiamo Norvegia, Svizzera e Francia nel gruppo D. Ecco allora il riepilogo delle sfide in cui scenderanno in campo gli azzurrini a Euro U21.

CALENDARIO ITALIA EURO U21

Giovedì 22 giugno

ore 20.45 Francia-Italia

Domenica 25 giugno

ore 18 Svizzera-Italia

Mercoledì 28 giugno

ore 20.45 Italia-Norvegia

IN AGGIORNAMENTO