Europei Under 21 2023: calendario, programma, orari e tv

Il programma con il calendario, le date, gli orari e le informazioni su diretta tv e streaming degli Europei Under 21 2023. In Romania e Georgia ecco la rassegna continentale dedicata alle formazioni U21, che da molto tempo non vede gli azzurrini realmente protagonisti e soprattutto vittoriosi. Andiamo allora a conoscere ogni dettaglio sul torneo che prevederà la formula a sedici squadre con quarti, semifinali e finale. Si parte mercoledì 21 giugno con la fase a gironi, di seguito ecco la programmazione dettagliata, ricordando come con tutta probabilità sarà la Rai a trasmettere la competizione.

FASE A GIRONI

Mercoledì 21 giugno

ore 18 Georgia-Portogallo

ore 18 Belgio-Olanda

ore 18 Ucraina-Croazia

ore 20.45 Romania-Spagna

Giovedì 22 giugno

ore 18 Repubblica Ceca-Inghilterra

ore 18 Germania-Israele

ore 18 Norvegia-Svizzera

ore 20.45 Francia-Italia

Sabato 24 giugno

ore 18 Georgia-Belgio

ore 18 Portogallo-Olanda

ore 18 Romania-Ucraina

ore 20.45 Spagna-Croazia

Domenica 25 giugno

ore 18 Repubblica Ceca-Germania

ore 18 Inghilterra-Israele

ore 18 Svizzera-Italia

ore 20.45 Norvegia-Francia

Martedì 27 giugno

ore 18 Olanda-Georgia

ore 18 Portogallo-Belgio

ore 20.45 Croazia-Romania

ore 20.45 Spagna-Ucraina

Mercoledì 28 giugno

ore 18 Inghilterra-Germania

ore 18 Israele-Repubblica Ceca

ore 20.45 Svizzera-Francia

ore 20.45 Italia-Norvegia

QUARTI DI FINALE

Sabato 1 luglio

ore 18 Quarto 1

ore 21 Quarto 2

Domenica 2 luglio

ore 18 Quarto 3

ore 21Quarto 4

SEMIFINALI

Mercoledì 5 luglio

ore 18 Semifinale 1

ore 21 Semifinale 2

FINALE

Sabato 8 luglio

ore 21 Finale