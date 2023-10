Europei 2028, i 10 stadi scelti da Regno Unito e Irlanda

Per conoscere gli stadi di Euro 2032 in Italia e Turchia bisognerà aspettare il 2026, ma per gli Europei del 2028 già sono note le 10 locations che ospiteranno la competizione continentale tra Regno Unito e Irlanda. I due stati scelti a Londra sono Wembley e il Tottenham Stadium con l’Emirates dell’Arsenal che resta quindi fuori. A Manchester resta escluso l’Old Trafford, dato che nella candidatura è presente solo il City of Manchester Stadium. Poi, sempre in Inghilterra, il St. James’ Park di Newcastle e il Villa Park di Birmingham. In Galles il National Stadium of Wales di Cardiff, in Scozia l’Hampden Park di Glasgow, in Irlanda del Nord il Casement Park di Belfast e infine in Irlanda la Dublin Arena.