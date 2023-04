Inter-Benfica, club portoghese si scusa per gli incidenti: “Non sono in linea con i nostri valori”

Il Benfica ha inviato una lettera di scuse all’Inter, in merito agli incidenti e ai disordini verificatisi a San Siro a margine del ritorno dei quarti di finale di Champions League. “Gli incidenti non sono in linea con i nostri valori e principi, abbiamo inviato una lettera all’Inter per scusarci di quanto accaduto” si legge nella nota del Benfica, che condanna apertamente la condotta dei propri sostenitori in trasferta a Milano.