Sporting-Atalanta, Gasperini: “Sfida diversa da quella di ottobre. Giocare quattro partite in 11 giorni non è facile”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha presentato la gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League contro lo Sporting: “Lo Sporting era già una squadra forte 5 mesi fa e si è consolidata ancora di più. E’ prima in campionato e sta facendo bene in Europa. Anche noi stiamo facendo bene, sia in Coppa Italia che in Europa League, e in campionato siamo nelle posizioni di alta classifica”. Ai microfoni di Sky Sport, Gasperini ha poi aggiunto: “Perdere contro l’Inter ci sta, mentre contro il Milan abbiamo ottenuto un buon punto. Il rimpianto c’è per la sconfitta contro il Bologna: speravamo in un altro risultato, ma ora la testa è a questa competizione. Purtroppo giocare quattro partite in 11 giorni non è facile. Sicuramente abbiamo tratto giovamento dai due mesi senza gare infrasettimanali, ma poi è stato inserito anche il recupero contro l’Inter in questo periodo. Di fatto non abbiamo quasi preparato la gara di domani“.

“Contro il Bologna siamo convinti di aver fatto la prestazione giusta e il risultato ci sta stretto. Il calcio però è anche questo e ora dobbiamo calarci in questa competizione, dove ci giochiamo la qualificazione. Servirà la miglior formazione per questo primo round – ha proseguito Gasperini in conferenza stampa – Sia noi che lo Sporting giochiamo un calcio simile, cercando di vincere le partite tramite il gioco. Sicuramente la loro priorità è vincere il campionato e la nostra vincere la Coppa Italia. Abbiamo il vantaggio di giocare il ritorno in casa, ma molto dipenderà da ciò che faremo domani. Avrei evitato lo Sporting visto che è tra le squadre più forti ed è anche cresciuto, prendendo consapevolezza. Non dobbiamo aspettarci la stessa sfida vista a ottobre“. Infine, un pensiero su Gianluca Scamacca: “Mi piacerebbe che si togliesse di dosso la pressione che ha. Vorrei che si calasse di più nella normalità e che fosse meno deluso quando commette un errore. Per fare dei passi in avanti dovrà avere più gioia di giocare“.