Sorteggio gironi Europa League 2023/2024: data, orario, diretta tv e streaming

Tutte le informazioni sul sorteggio dei gironi di Europa League 2023/2024: ecco la data, l’orario e la diretta tv e streaming. Tutto pronto per l’inizio della manifestazione che lo scorso anno è stata vinta dal Siviglia, in finale ai calci di rigore contro la Roma. Proprio i giallorossi saranno una delle due squadre italiane che rappresenteranno la Serie A nell’evento. L’altra è l’Atalanta di Gasperini, al ritorno in Europa dopo un anno di pausa. Tra le big spiccano invece il Liverpool, il Marsiglia, lo Sporting, il Leverkusen e le spagnole Betis e Villarreal. Infine, occhi puntati anche sul Brighton di Roberto De Zerbi, determinato a far bene anche fuori dalla Premier League.

SORTEGGIO GIRONI, COME E DOVE SEGUIRLO

Il sorteggio della fase a gironi è previsto alle ore 13:00 di venerdì 1 settembre a Montecarlo. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport, mentre lo streaming sarà affidato a SkyGo, NOW e DAZN. Sportface.it, inoltre, seguirà il sorteggio in tempo reale attraverso un diretta testuale e fornirà diversi aggiornamenti, comprese le parole dei rappresentati dei club italiani al termine dell’evento.