Mondiali femminili 2023, Ferrieri Caputi arbitrerà Marocco-Colombia

Ancora una designazione per Maria Sole Ferrieri Caputi ai Mondiali femminili 2023 di calcio in corso in Australia e Nuova Zelanda. Dopo Giappone-Costa Rica, il fischietto italiano dirigerà Marocco-Colombia, match valevole per il terzo e ultimo turno del Girone H. Ferrieri Caputi sarà coadiuvata anche dall’assistente connazionale Francesca Di Monte, anche lei al secondo impegno nella manifestazione.