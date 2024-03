Slavia Praga, Trpisovsky: “Giocare contro il Milan il picco della carriera”

Lo Slavia Praga si prepara al match di Europa League, la sfida contro il Milan che si giocherà giovedì. L’allenatore Trpisovsky commenta in conferenza stampa la partita: “Per me giocare qui è il picco della carriera. Mi ricordo Baresi, Costacurta: allora li vedevamo solo in televisione e anche raramente. Giocare contro il Milan per noi è una festa, contro una squadra così, con questa tradizione, in questo stadio. Spero di fare meglio che contro la Roma (2-0 il 26 ottobre scorso). Chi toglierei al Milan? Difficile da dire. Anzi, sono contento che i miei giocatori affronteranno i giocatori del Milan. Adoro Leao, lo vediamo giocare spesso. Difficile prepararsi ad affrontare uno come lui: normalmente non incontriamo giocatori così. Avremo bisogno di una prestazione un po’ come quella contro l’Inter. Ovviamente deve esserci una buona preparazione mentale e fisica, spero e penso che sarà una partita simile. Il Milan sa giocare molto bene, Leao è uno dei migliori al mondo. Hanno grande esperienza: giocheranno un po’ come l’Inter qualche anno fa, dovremo essere molto forti in difesa, ci metteremo tutta la nostra forza e dovremo essere attenti a tutto”.