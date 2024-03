Percassi: “Inter-Atalanta si poteva giocare in un momento diverso, ma non ci lamentiamo”

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio della gara di Europa League contro lo Sporting: “Siamo consapevoli della fatica fatta per arrivare fin qui e conosciamo il valore di ogni partita. Adesso affrontiamo una grande squadra in uno stadio splendido: per noi è un onore giocare partite del genere“.

“Giocare tante partite ravvicinate toglie qualcosa in termini di recupero. C’è rammarico perché Inter-Atalanta si poteva giocare in un altro momento, ma come nostra abitudine non ci lamentiamo mai e giochiamo. Vogliamo lasciare il campo sapendo di aver dato il massimo e combatteremo fino all’ultima gara per un traguardo significativo. Essere qui è motivo d’orgoglio, stiamo vivendo un momento unico per l’Atalanta – ha proseguito Percassi, che infine ha parlato di Gianluca Scamacca – Ci aspettiamo tanto da lui. Le qualità per fare bene non gli mancano e ha un allenatore come Gasperini che sa tirar fuori il meglio da ogni ragazzo“.