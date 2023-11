Slavia Praga-Roma, Mourinho: “Nessuna amichevole, chi dice così è perché ha vinto pochi titoli in carriera”

Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro lo Slavia Praga: “Cercheremo di vincere in tutti i modi, vogliamo fare il meglio anche in campionato per provare ad arrivare tra i primi quattro. Vogliamo conquistare una competizione europea per il terzo anno consecutivo, vedremo dove possiamo arrivare. Ci saranno varie difficoltà, ma intanto pensiamo partita per partita. Sono cresciuto con questa mentalità, pensare che la partita successiva è sempre quella più importante”.

E sull’affermazione di Sarri ha ammesso: “Dice che domani giocheremo un’amichevole? Se qualcuno si deve sentire offeso con le sue dichiarazioni è la gente di Slava non io, è come dire che sono una squadra senza qualità. Io rispetto i miei avversari, sono un’ottima squadra ed è una partita serie di giocare. Non ci sono amichevoli. Magari la differenza tra un allenatore che ha vinto 25 titoli contro uno che ne ha vinti pochi è esattamente questa mentalità: ogni partita si gioca e non si sono amichevoli. Delle sue dichiarazioni mi piacerebbe sentire la reazione della Lega, è stata una critica diretta e obiettiva, quindi aspetto”.