Sfogo contro Taylor, Mourinho rischia la stangata della Uefa

Lo sfogo di Josè Mourinho nel parcheggio della Puskas Arena contro l’arbitro Taylor dopo la finale persa ai rigori dalla sua Roma contro il Siviglia potrebbe costare caro al tecnico portoghese. “Siete una disgrazia, una vergogna”, le parole dell’allenatore che non è nuovo ad episodi di questo tipo, come ricorda la stampa spagnola. Nel gennaio 2012, dopo il Clasico di Coppa del Re, l’allora tecnico del Real Madrid aspettò nel parcheggio del Camp Nou la terna arbitrale: “Che artista, come ti piace fregare i professionisti”, furono le parole rivolte a Fernando Teixeira Vitienes. Ora c’è il rischio di stangata dalla Uefa. Secondo i media spagnoli l’allenatore potrebbe essere fermato per due partite con tanto di multa salata. Nel maggio 2011, dopo l’andata della semifinale di Champions col Barça, a Mourinho furono inflitti quattro turni di sospensione più uno con la condizionale.