Roma-Siviglia, Mendilibar: “Ancora non riesco a crederci, è la prima volta che vinco ai rigori”

“Ancora non riesco a crederci, ma a quanto pare ci hanno dato la medaglia, dovremmo aver vinto. Quando saremo in vacanza probabilmente inizierò a pensare a ciò che abbiamo fatto”. Così José Luis Mendilibar, tecnico del Siviglia, ha commentato a caldo la vittoria nella finale di Europa League contro la Roma. “Siamo partiti male, poi nel secondo tempo siamo stati più aggressivi, ci siamo presentati più volte nella loro area ed è arrivato il pareggio. Ai tempi supplementari si è giocato poco, la palla è stata ferma quasi tutto il tempo”. Una prima volta per Mendilibar: “Non avevo mai vinto ai rigori. I ragazzi hanno deciso l’ordine. Montiel era il quinto all’inizio, ma poi si sono invertiti tra loro”.