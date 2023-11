Palermo, Corini: “Penso di avere le qualità per uscire da questo momento”

Il Palermo ha la necessità di venire fuori dal trend negativo in cui è finito nell’ultimo mese in Serie B. Per farlo è necessario, nell’anticipo casalingo di domani contro il Catanzaro. Riuscire a conquistare un successo che possa rilanciare le ambizioni della formazione rosanero e ricreare il clima di entusiasmo attorno alla squadra.

L’ambiente sicuramente non sarà dei migliori, visto il malumore che aleggia attorno alla squadra. L’allenatore Eugenio Corini parla alla vigilia di questo match fondamentale: “Chi sosterrà la squadra vedrà una squadra che lotta e lavora, consapevoli che dobbiamo fare un certo tipo di gara. Per ora non va bene niente e da gran parte della tifoseria c’è questo sentimento di delusione e devi accettarlo. Per me la reazione c’è stata, non è stata portata avanti nella lunghezza della partita. Ci sarà qualche fischio e qualche momento di difficoltà“.

La squadra sembra essere con lui, così come la società che continua a dargli grande fiducia e stima: “Ci metto la mano sul fuoco – dice riferendosi a come il gruppo sia coeso -. Se non avessi la lucidità e la percezione di un gruppo coeso e forte che deve affrontare la critica, non sarei qua a parlare in una certa maniera. Trasmetto la mia energia ai miei giocatori. Penso di avere anche le qualità e il supporto per uscire da questo momento“, ha concluso Corini.