Semifinali Europa League 2022/2023: date andata e ritorno

Le semifinali di Europa League 2022/2023 si avvicinano ed è tempo di scoprire quali siano le date di andata e ritorno di questo doppio appuntamento che vale la finalissima. Le otto qualificate ai quarti di finale si ritrovano a Nyon per il sorteggio di venerdì 17 marzo nel quale conosceranno anche l’accoppiamento delle eventuali semifinali e dunque l’intero tabellone fino alla finale, Juventus e Roma sperano di essere presenti anche tra le migliori quattro. Per quanto riguarda le semifinali nel dettaglio, andata fissata per giovedì 11 maggio, due partite con inizio alle ore 21, ritorno giovedì 18 maggio, con sfide invertite di giorno rispetto all’andata, sempre due incontri con orario di inizio delle 21. Di seguito ecco il riepilogo.

DATE QUARTI DI FINALE

SEMIFINALI EUROPA LEAGUE DATE E ORARI

ANDATA

Giovedì 11 maggio 2023

Due partite alle ore 21

RITORNO

Giovedì 18 maggio 2023

Due partite alle ore 21