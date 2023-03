Quarti di finale Champions League 2022/2023: date andata e ritorno

I quarti di finale di Champions League 2022/2023 sono alle porte ed è tempo di scoprire quali siano le date di andata e ritorno di questa tornata che mette in palio le semifinali. Le sfide sono stellari e le otto qualificate, ben tre italiane quali Napoli, Inter e Milan, e poi Manchester City, Bayern Monaco, Real Madrid, Chelsea e Benfica, in attesa di scoprire gli accoppiamenti esatti del doppio confronto, conoscono già date e orari in cui si daranno battaglia per approdare al turno successivo e sognare di alzare al cielo la coppa dalle grandi orecchie. Nel dettaglio, andata fissata per martedì 11 e mercoledì 12 aprile, due partite per ciascuna serata con inizio alle ore 21, ritorno martedì 18 e mercoledì 19 aprile, con sfide invertite, anche in questo caso due incontri a serata e orario di inizio delle 21. Di seguito ecco il riepilogo.

DATE SEMIFINALI

QUARTI CHAMPIONS LEAGUE DATE E ORARI

ANDATA

Martedì 11 aprile 2023

Due partite alle ore 21

Mercoledì 12 aprile 2023

Due partite alle ore 21

RITORNO

Martedì 18 aprile 2023

Due partite alle ore 21

Mercoledì 19 aprile 2023

Due partite alle ore 21