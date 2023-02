Salisburgo-Roma, Zalewski: “Risultato bugiardo, ritorno sarà a senso unico”

“Il risultato è bugiardo perché siamo stati noi i padroni del gioco. Anche a Bodo l’anno scorso abbiamo perso la prima partita, poi la seconda è stata a senso unico. Siamo convinti che anche quest’anno sarà così con loro”. Lo ha detto l’esterno della Roma Nicola Zalewski dopo la sconfitta per 1-0 in casa del Salisburgo nel match di andata dello spareggio di Europa League. “Ragioniamo partita dopo partita – spiega il polacco ai canali del club giallorosso -. Cerchiamo di fare più punti possibili in campionato e di andare in fondo in Europa. La gara con il Salisburgo è alla nostra portata, sarà a senso unico”.