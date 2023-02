Juventus-Nantes, gol del pareggio di Blas: follia di Fagioli e parte il contropiede (VIDEO)

di Giorgio Billone 58

Ci pensa Blas a firmare il gol del pareggio del Nantes contro la Juventus. Da un’azione pericolosissima per i bianconeri, con la palla che naviga all’altezza del dischetto di rigore ma viene spazzata via, al contropiede concesso da una follia di Fagioli che consente il gran lancio ai francesi ed ecco che l’attaccante si presenta a tu per tu con Szczesny e lo batte per l’1-1. In alto ecco il video.