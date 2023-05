Roma-Siviglia, tre tifosi feriti in alcuni scontri a Budapest e sette polacchi arrestati

Tre tifosi sono rimasti feriti negli scontri che si sono verificati nel pomeriggio a Budapest, in Ungheria, dove fra poche ore si giocherà la finale di Europa League tra Roma e Siviglia. La polizia ungherese ha fatto sapere che un tifoso spagnolo e uno svedese sono stati portati in ospedale, mentre sono stati arrestati altri sette soggetti, tutti di nazionalità polacca. Una conferma del timore che ultras pericolosi provenienti da altre città e nazioni siano giunte nella capitale magiara per alimentare tensioni e provocare incidenti. Massima allerta dunque per le migliaia di italiani presenti.