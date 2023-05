Roma-Siviglia, Totti: “Finale complicata, speriamo bene”

Francesco Totti, ex bandiera della Roma, commenta la finale di Europa League direttamente da Budapest: “La sensazione è diversa rispetto a Tirana, quando giocavo era ancora più difficile. Rispetto all’anno scorso è più complicata, il Siviglia è una squadra solida e forte, speriamo bene“. Gli è poi stato chiesto se, secondo lui, Mourinho resterà alla Roma in caso di vittoria: “Questa è una partita significativa per la Roma, poi su Mourinho si saprà a fine campionat0“. Infine, esprime un commento su Pellegrini: “Non ho mai invidiato nessuno, sono contento che sia un romano a poter alzare un altro trofeo”.