Dramma nel calcio: giovane berlinese muore dopo scontro con giocatore del Metz

Un adolescente berlinese di 15 anni, gravemente ferito da un giocatore del club francese di Metz in una rissa dopo una partita di un torneo internazionale a Francoforte, è morto. Ad annunciarlo è stata la polizia tedesca, che ha precisato come il giovane del Metz sia adesso in custodia cautelare “Dopo la rissa di domenica, l’adolescente di 15 anni è morto in ospedale a causa delle sue gravi ferite al cervello – ha affermato la polizia tedesca in un comunicato -. Per chiarire le circostanze, un’autopsia sarà effettuata nei prossimi giorni.

Il sedicenne sospettato di aver inflitto i colpi mortali si trova ancora in custodia cautelare, ha precisato la polizia di Francoforte, che prosegue le indagini sullo svolgimento dei fatti. Il torneo a cui partecipavano i due giovani ospitava squadre provenienti da 16 paesi diversi, la maggior parte europei. L’adolescente deceduto, che apparteneva alla squadra tedesca JFC Berlin, era stato finora tenuto artificialmente in vita affinché potesse donare i suoi organi, ha precisato all’AFP la portavoce della procura di Francoforte, Nadja Niesen.

Martedì, il club francese, “profondamente scioccato da questo dramma”, non aveva precisato l’età e la nazionalità del giocatore incriminato che gioca nell’FC Metz Performance Program, una struttura integrata al club e che permette “ai giovani calciatori o agli educatori di tutto il mondo di poter accedere ad una struttura di formazione di alto livello”.