Roma-Siviglia, sfortunato autogol di Mancini e pareggio andaluso (VIDEO)

di Giorgio Billone 3

Sfortunato autogol di Gianluca Mancini ed è 1-1 in Roma-Siviglia. Cross, l’ennesimo, che viene lisciato da Ocampos e che sbatte poi sul fianco del difensore giallorosso, che suo malgrado insacca la porta difesa da Rui Patricio e rimette tutto in parità. Beffa per i capitolini, che comunque stavano soffrendo, alla Puskas Arena di Budapest la finale di Europa League torna in parità. In alto ecco il video.