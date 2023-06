Roma-Siviglia, Mourinho aspetta Taylor e Rosetti nel parcheggio: “Vergogna, un fottuto disastro”

Al termine di Roma-Siviglia, finale di Europa League che si è chiusa con l’amara sconfitta ai rigori per i giallorossi, José Mourinho in stato di evidente alterazione e furioso ancora per le decisioni arbitrali dei fischietti inglesi, aspetta l’arbitro Taylor e il designatore Rosetti nel parcheggio della Puskas Arena e si rivolge a loro appena arrivano: “Vergogna, è stato un fottuto disastro. Rosetti, non sei stato capace di dire che non era rigore”.