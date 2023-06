Highlights e gol Pordenone-Lecco 1-3, Playoff Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Christian Poliseno 3

Gli highlights e i gol di Pordenone-Lecco, match valevole per il ritorno del secondo turno della fase nazionale dei playoff del campionato di Serie C 2022/2023, in cui la squadra ospite si è imposta sulla formazione di casa mediante il punteggio di 1-3 grazie alla reti realizzate da Bunino e Ardizzone e dall’autogol di Dubickas. Inutili il gol di Pinato. Adesso la doppia sfida al Cesena.