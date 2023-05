Roma-Siviglia, audio Sky in ritardo e poi in anticipo sulle immagini: rabbia degli spettatori

Rabbia degli spettatori che stanno seguendo Roma-Siviglia su Sky Sport. Dapprima l’audio della telecronaca e degli effetti stadio, con la voce di Compagnoni e Marchegiani, era nettamente in ritardo rispetto al video, successivamente la cronaca e i rumori dell’incontro, finale di Europa League, sono invece in anticipo sulle immagini, provocando le lamentele degli spettatori per questo problema tecnico.