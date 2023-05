Roma-Siviglia, i possibili rigoristi della finale di Europa League: le scelte di Mourinho

I possibili rigoristi di Roma-Siviglia: i supplementari non sono bastati per decretare la vincitrice dell’Europa League e allora sarà la crudele lotteria dei penalty a stabilire chi alzerà la coppa. Analizziamo allora, in attesa che venga comunicata la lista definitiva, quali siano i possibili giocatori che potrebbero calciare dagli undici metri: di certo Belotti, El Shaarawy, Pellegrini, Cristante e Wijnaldum potrebbero essere quattro dei prescelti, considerando che molti possibili rigoristi come Dybala, Pellegrini, Matic e Abraham sono tutti usciti. Tra gli andalusi, Lamela, Suso, En-Nesyri, Ocampos e Rakitic paiono destinati a calciare senz’altro.