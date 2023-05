Pentathlon moderno, ad Ankara la finale di World Cup 2023: prima giornata con scherma protagonista

Al via oggi ad Ankara la finale della World Cup 2023 di Pentathlon Moderno, in programma fino al 3 giugno. La gara attribuirà i primi due pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, che saranno riservati ai vincitori, rispettivamente, della gara femminile e maschile. Oggi si è svolto il Ranking Round di scherma in vista delle semifinali maschili e femminili. Tre le azzurre impegnate in Turchia: Elena Micheli ha chiuso con 225 punti, Alice Sotero a 210 e Alessandra Frezza a 200. Nella gara maschile 230 punti per Matteo Cicinelli e 185 per Giorgio Malan.

Domani, giovedì 1° giugno, le semifinali femminili – con le prove di equitazione, scherma Bonus Round, nuoto e laser run – prenderanno il via alle 10 ora locale (ore 9 in Italia). Alice Sotero e Alessandra Frezza affronteranno la Semifinale A, mentre Elena Micheli sarà impegnata nella Semifinale B (al via alle 16 ora locale). Venerdì 2 giugno, invece, sono in programma le semifinali maschili, mentre sabato 3 giugno si svolgeranno le due finali: al mattino quella femminile, al pomeriggio la finale maschile.