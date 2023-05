Roma-Siviglia, Dybala titolare nella finale di Europa League

Era stato in dubbio fino alle ultime ore, sembrava possibile vederlo in campo solo a minutaggio ridotto e invece José Mourinho ha scelto di rischiare: Paulo Dybala sarà titolare in Roma-Siviglia, finale dell’Europa League 2022/2023. Notizia che non potrà che far piacere a tutti i tifosi giallorossi, i quali avevano sperato fino all’ultimo di poter vedere la Joya in campo in quella che è, per distacco, la partita più importante della stagione della Roma.