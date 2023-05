As sgancia la bomba: Benzema lascerà il Real Madrid, è vicinissimo all’Al-Ittihad

Karim Benzema lascerà il Real Madrid dopo 14 stagioni: è questo ciò che riporta dalla Spagna il quotidiano As. Secondo i media iberici, il pallone d’oro francese sarebbe vicinissimo all’accordo con l’Al-Ittihad, la squadra di Gedda, in Arabia Saudita. Per il campione del mondo un contratto da più di 100 milioni di euro all’anno. Possibile quindi che nei prossimi giorni arrivi l’annuncio ufficiale.