Vieri: “Lazio? Non bisogna comprare un c***o, Sarri è in Champions League con Romagnoli e Casale”

In una maniera del tutto personale, Christian Vieri ha parlato così, nel corso dell’ultima diretta della Bobo TV, della qualificazione in Champions ottenuta dalla Lazio. “La Lazio non deve comprare un c***o, deve fare quello che fa da vent’anni. Non ha un debito, ha dato spettacolo quest’anno, ha preso un allenatore a cui bisogna dare tempo e, nonostante questo, già nel secondo anno di Sarri è arrivato in Champions League con Romagnoli e Casale”, le parole dell’ex attaccante.