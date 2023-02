Roma-Salisburgo, possibile impiego di Abraham con occhiali protettivi alla Davids

L’attaccante della Roma, Tammy Abraham, potrebbe scendere in campo contro il Salisburgo, indossando degli occhiali protettivi simili a quelli di Davids della Juventus. La punta inglese infatti, durante il match contro il Verona, aveva riportato una profonda ferita all’occhio sinistro, costringendolo ad un piccolo intervento con punti di sutura. La voglia di aiutare la Roma ad andare avanti in Europa League però è tanta, quindi il calciatore potrebbe optare per la soluzione occhiali protettivi pur di scendere in campo domani all’Olimpico.