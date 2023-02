Napoli, Spalletti nel fuorionda: “Parlano ancora di Icardi e Totti, ora gli faccio capire come li ho gestiti”

Nonostante la grande vittoria del Napoli contro l’Eintracht Francoforte, non sono mancati momenti di tensione nel post partita per Luciano Spalletti. Il tecnico azzurro ha infatti ascoltato alcuni commenti durante una trasmissione tv post partita, in merito al rapporto avuto con Icardi e Totti. L’allenatore toscano così si è infastidito e in un fuorionda ha dichiarato: “Mi parlano ancora di Totti e Icardi in televisione un’altra volta, stanno parlando di come ho gestito Totti e Icardi, ora a uno gli telefono per bene, glielo faccio vedere come li ho gestiti”.