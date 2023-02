Roma-Salisburgo, gol Belotti e Dybala: due super assist di Spinazzola (VIDEO)

di Giorgio Billone 38

Andrea Belotti porta in vantaggio la Roma contro il Salisburgo. Grande azione di sfondamento da parte di Leonardo Spinazzola, che salta l’uomo a sinistra e mette in mezzo, arriva il tocco in tap-in del Gallo che non perdona e pareggia i conti nell’ambito del doppio confronto dopo un ottimo avvio giallorosso. E c’è il raddoppio targato Paulo Dybala, ancora su una grandissima assistenza di Spinazzola. In alto e di seguito ecco il video.