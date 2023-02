Highlights e gol Monaco-Bayer Leverkusen 5-8 dcr, Europa League 2022/2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 2

Il Bayer Leverkusen batte il Monaco ai calci di rigore e vola agli ottavi di finale di Europa League 2022/2023. Partita equilibratissima sbloccata da Wirtz al 13′ con un tap in a porta spalancata. Ben Yedder la pareggia su rigore al 19′ e Palacios due minuti dopo riporta il Leverkusen in vantaggio. Adli al 58′ trova il gol della momentanea qualificazione ma Embolo all’84’ salva il Monaco e porta il match ai supplementari. Il punteggio non cambia nei 30 minuti successivi e si va ai calci di rigore dove a prevalere è la squadra di Xabi Alonso che si guadagna un posto negli ottavi di finale.