Roma, rifinitura pre-Bayer Leverkusen: Dybala e Smalling in gruppo

Buone notizie per Josè Mourinho dall’allenamento di rifinitura che precede la sfida di ritorno di Europa League col Bayer Leverkusen. Paulo Dybala, Zeki Celik, Stephan El Shaarawy e Chris Smalling stanno lavorando in gruppo e saranno tutti convocati per la sfida di domani in Germania, anche se è ipotizzabile una partenza dalla panchina. In particolar modo Dybala e Celik verranno nuovamente valutati domani mattina al risveglio muscolare. Ancora out, invece, Llorente, Kumbulla e Karsdorp.