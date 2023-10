Roma, Paredes: “Per me è importante sentire la fiducia di Mourinho”

In vista della gara contro il Servette, il centrocampista della Roma Leandro Paredes ha risposto alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa della vigilia. In apertura ha parlato del momento della squadra: “Abbiamo tanto margine per lavorare perché abbiamo una squadra forte che può fare meglio. Sicuramente tocca alzare il ritmo. Sono contento delle belle parole che il mister ha speso nei miei confronti, per me è molto importante sentire la fiducia di Mourinho“.

L’argentino ha poi rivelato le sue sensazioni sul ritorno nella Capitale “Ho trovato una Roma molto cambiata e sono molto felice di essere qui. La mia famiglia è contenta e mi sento pronto per questa sfida. Amo Roma e farò di tutto per dare il mio massimo, ogni giorno, ogni allenamento per vincere qualcosa con questa maglia“. Per finire Paredes ha speso alcune parole sulla sua condizione fisica: “Mi sento molto meglio rispetto a quando sono arrivato, ora sono in grado di giocare 90 minuti come nell’ultima partita, ma ho parlato col mister e non vuole che domani ne faccia tanti. Per me è importante continuare a giocare per arrivare al 100%“.