Roma-Feyenoord, infortunio per Smalling: al suo posto entra Celik

Infortunio muscolare per Chris Smalling nel secondo tempo di Roma-Feyenoord, match di ritorno dei quarti di finale dell’Europa League 2022/2023. Il difensore inglese ha accusato un problema muscolare, probabilmente al flessore della coscia sinistra, allertando immediatamente lo staff medico giallorosso. Smalling ha provato a rimanere in campo, ma dopo pochi secondi ha dovuto alzare bandiera bianca e Mourinho ha inserito al suo posto Celik. Una dura perdita per la partita di stasera, ma la speranza è che il problema non sia così grave da compromettere anche la presenza di Smalling nei prossimi impegni della Roma.