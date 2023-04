Roma-Feyenoord, Francesco Totti e Daniele De Rossi insieme in tribuna all’Olimpico (FOTO)

di Michele Muzzarelli 43

Momento amarcord per i tifosi giallorossi durante Roma-Feyenoord, quarto di finale dell’Europa League 2022/2023. Francesco Totti e Daniele De Rossi sono infatti stati inquadrati dalle telecamere, con le due bandiere insieme in tribuna all’Olimpico per assistere a questa importante sfida europea.

La FOTO di Totti e De Rossi in tribuna