Roma-Feyenoord, Dybala entra e trova il gol del 2-1: girata perfetta (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 79

Il video del gol di Paulo Dybala in Roma-Feyenoord, match di ritorno dell’Europa League 2022/2023. L’argentino è decisivo a gara in corso e non certo in condizioni perfette, ma è la sua giocata a trascinare i giallorossi fuori dai guai. Una vera magia quella della “Joya”, che protegge alla grande il pallone e con la girata mancina trova il gol del 2-1 che fa esplodere l’Olimpico a pochi secondi dal 90′.

IL VIDEO