Sporting Lisbona-Juventus, Bremer va ko: il brasiliano costretto al cambio

La Juventus rischia di perdere Gleison Bremer per un periodo importante di tempo. Il difensore centrale, arrivato alla Juventus nella scorsa estete, ha accusato un problema al flessore della gamba destra al 70esimo della partita di Lisbona contro lo Sporting. Dopo un primo tempo in cui il brasiliano è stato bravo a non concedere tanto alla squadra di casa, Bremer ha dichiarato forfait. Al suo posto è entrato Gatti. Nelle prossime ore sicuramente lo staff medico della Juventus sottoporrà il difensore centrale ai controlli per capire l’entità dell’infortunio.