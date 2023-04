“Lo studio è pieno di campioni”. E Mourinho risponde: “Non c’è Cassano là, no?” (VIDEO)

di Giorgio Billone 58

José Mourinho attacca ancora Antonio Cassano. Lo fa ai microfoni di Sky Sport, in punta di fioretto e con ironia, ma non perde occasione di rispondere alle critiche dell’ex attaccante barese. Ospite di Leo Di Bello, Angelo Mangiante gli preannuncia tanti ex grandi calciatori ospiti in studio, lo Special One chiede: “Ma non c’è Cassano?”.