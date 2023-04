Roma-Bayer Leverkusen è già febbre semifinale: nella notte 14mila biglietti venduti

Non appena passato il Feyenoord, la Roma e suoi tifosi pensano al prossimo avversario europeo, ossia il Bayer Leverkusen. Il club giallorosso è arrivato nel G4 dell’Europa League ed ora il prossimo 11 maggio vorrà ricreare una bolgia per attendere i tedeschi. Gia nel corso dei festeggiamenti per il passaggio del turno, la Roma aveva reso disponibili i biglietti per la prossima notte europea. Sono bastate pochissime ore per chiudere la vendita di 14mila biglietti.

Dalla mezzanotte di giovedì tanti tifosi della Roma si sono fiondati sul sito ufficiale della Roma per accaparrarsi un biglietto per assistere al match contro il Bayer Leverkusen. La via per un altro, l’ennesimo sold out è quindi ben avviata. Sarebbe il 28esimo in stagione: un dato del tutto eccezionale che testimonia quanto siano cresciuta incredibilmente la voglia e l’ambizione della squadra di Josè Mourinho.