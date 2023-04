Cinque squadre italiane in Europa, De Siervo: “Ora valiamo di più, complimenti anche al Napoli”

“Il calcio italiano ha stabilito il proprio record di squadre presenti nelle semifinali delle Coppe Europee, è un risultato storico che ci godiamo con soddisfazione facendo i complimenti a tutti i club, compreso il Napoli sapendo che già l’urna dei quarti avrebbe escluso una nostra formazione”. Lo ha detto l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, commentando la qualificazione di cinque squadre alle semifinali delle coppe europee: “Siamo rimasti in corsa con tutte le altre squadre e celebriamo nuovamente con una rivisitazione del nostro video ‘Calcio is Back’ questo prestigioso traguardo. La clip, realizzata e prodotta interamente dalla Lega Serie A, ha riscontrato un grande successo tra i nostri tifosi in Italia e all’estero e sui principali media italiani, che ne hanno dato ampio risalto e visibilità. Un’ulteriore conferma dell’ottimo lavoro che la Lega, ormai una vera e propria Media Company, sta svolgendo anche in termini di produzione di contenuti innovativi ed esclusivi”.