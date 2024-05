Roma-Bayer Leverkusen, De Rossi: “Lukaku e Smalling? Penso di recuperarli entrambi”

“Lukaku ha pochi allenamenti sulle gambe, ma è stato fuori poco. Ci prendiamo un altro giorno per valutarlo, sembra stia bene. Oggi spingeremo un po’ di più, poi decideremo. Qualche piccolo dubbio ce l’ho ancora. Smalling? Ha fatto tutto l’allenamento ieri, spero e penso di recuperarli entrambi. Poi vedremo la gestione del minutaggio. Llorente a destra? Un discorso che può starci, lo valutiamo in base a come li vedo tutti i giorni. Cerchiamo di ragionare su tutto”. Lo ha detto l’allenatore della Roma, Daniele De Rossi in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di andata contro il Bayer Leverkusen in Europa League. Nella scorsa stagione i giallorossi, allenati da Josè Mourinho, eliminarono i tedeschi, ma per De Rossi quella di Xabi Alonso è tutta un’altra squadra: “Non dobbiamo guardare molto alla semifinale dell’anno scorso perché è cambiato molto: è lo stesso club, ma è una squadra diversa. Hanno un’altra consapevolezza, sono campioni di Germania e sono più consapevoli di essere forti. Ci sono squadre che hanno giocato partite decenti o ottime senza vincere contro il Bayer – ha aggiunto -. La fortuna la lascio a chi va a giocare il casinò, c’è qualcosa di grande in questa squadra. Hanno raggiunto l’obiettivo perché giocano bene e hanno uno dei migliori allenatori al mondo. Non è un peso per loro essere imbattuti”, ha spiegato il tecnico giallorosso che poi non esclude la possibilità di schierare un modulo a specchio: “È una possibilità, una cosa che mi intriga, stimolerebbe i miei giocatori all’uomo contro uomo. A volte mi piace fare la difesa a tre. Se fatta bene, con protagonisti che sappiano essere difensori ma anche primi attaccanti, è una cosa molto interessante”.