Incubo infortuni: il Brighton spende 250mila euro per Florian Pfab, medico dell’Eintracht Francoforte

Non poteva che essere un club all’avanguardia come il Brighton a versare 250mila euro nelle casse dell’Eintracht Francoforte, non per acquistare un giocatore bensì un medico. Il club di Tony Bloom si è infatti assicurato, a partire dal prossimo 1° luglio, le prestazioni di Florian Pfab, 48 anni, che ricopre il ruolo di capo dello staff medico della società tedesca dal 2019. Si tratta indubbiamente di una cifra alta per una sorta di “calciomercato dei medici” finora inesplorato, ma c’è da dire che Pfab non è l’ultimo arrivato. Nel suo ambito è infatti considerato uno specialista e a dirlo sono i numeri.

Specializzato nella prevenzione e nella cura dei problemi muscolari, da quando c’è lui (ovvero dal 2019) l’Eintracht è la squadra della Bundesliga che ha subito meno infortuni. Quale posto migliore del Brighton – quest’anno tormentato dai problemi fisici tanto che De Zerbi non ha praticamente mai potuto avere la rosa al completo -, dunque, per mettere in pratica le sue conoscenza?