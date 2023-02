Roma agli ottavi di Europa League se… Tutte le combinazioni in vista del ritorno con il Salisburgo

La Roma ha perso 1-0 in casa del Salisburgo e si complicano le cose in chiave qualificazione, ecco allora di seguito tutte le combinazioni per il passaggio agli ottavi di Europa League 2022/2023 dei giallorossi. La formazione di Mourinho gioca una buona partita e ha le chance migliori, poi per una disattenzione viene beffata da Capaldo a pochi minuti dal triplice fischio. Cosa serve dunque per ribaltare l’esito? Molto semplice, solo un risultato su tre per i capitolini, che con un gol di scarto la portano ai supplementari ed eventuali rigori, con due o più gol di scarto volano agli ottavi. Ricordiamo infatti che già dalla scorsa stagione è stata abolita la regola per la quale i gol in trasferta, in caso di parità del computo totale tra le due squadre, avevano valore doppio.